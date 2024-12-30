Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den yeni yıl mesajı
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozdemir, mesajında, 2025'e yeni umutlarla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sevginin ön planda olduğu, huzur dolu bir yıl geçmesini dileyen Bozdemir, "Anamurlu vatandaşlarımızın, kamu personelinin ve sivil toplum kuruluşlarının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2025'in ilçemize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.