Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den yeni yıl mesajı

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, 2025'e yeni umutlarla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sevginin ön planda olduğu, huzur dolu bir yıl geçmesini dileyen Bozdemir, "Anamurlu vatandaşlarımızın, kamu personelinin ve sivil toplum kuruluşlarının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2025'in ilçemize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."​​​​​​​ ifadesini kullandı.