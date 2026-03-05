MHP Tarsus İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

MHP Tarsus İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat mensupları ve muhtarlara yönelik iftar programı düzenlendi. İlçe Başkanı Fatih Yıldırım, bir düğün salonunda düzenlenen iftara katılanlara teşekkür etti. İftara AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.