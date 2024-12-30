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        Erdemli'de "Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" 2 Ocak'ta başlayacak

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 3. kez organize edilen "Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri", 2-11 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:22
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        Erdemli'de "Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" 2 Ocak'ta başlayacak
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde 3. kez organize edilen "Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri", 2-11 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek.

        Belediyenin açıklamasına göre, Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılacak etkinliğe, 70 yayınevi katılacak.

        Program kapsamında söyleşiler ile okur buluşmaları düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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