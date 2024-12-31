Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan yeni yıl mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, 2025'e girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılın barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını dileyen Topsakaloğlu, "Yeni yılın, önceki yıllardan daha huzurlu ve mutluluk içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

Topsakaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm toplum kesimlerimizin birlikte çalışmasıyla 2025'in ilçemiz için sosyal, kültürel ve ekonomik alanda daha güzel bir yıl olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yarınların bugünden, yeni yılın eski yıldan daha iyi olmasını diliyor, 2025'in başta, hizmet etmekten büyük onur duyduğum değerli ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."