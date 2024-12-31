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        Bozyazı'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:49 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:49
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        Bozyazı'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında yapılan toplantıya, kamu kurum kuruluşlarının idari amirleri katıldı.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kamu hizmetlerinin daha etkili ve hızlı olması için yapılması gerekenler ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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