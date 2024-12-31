Bozyazı'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında yapılan toplantıya, kamu kurum kuruluşlarının idari amirleri katıldı.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kamu hizmetlerinin daha etkili ve hızlı olması için yapılması gerekenler ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.
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