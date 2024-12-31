Tarsus'ta yola yuvarlanan kaya parçaları temizlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle yola yuvarlanan kaya parçaları, belediye ekiplerince kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle yola yuvarlanan kaya parçaları, belediye ekiplerince kaldırıldı.
İlçede etkili olan sağanakta Yalımık Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı.
İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin iş makinesiyle gerçekleştirdiği temizliğin ardından yol ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.