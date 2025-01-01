Bozyazı'da sabah namazı buluşma programı yapıldı
Bozyazı Müftülüğünce yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşma programı düzenlendi.
Bozyazı Müftülüğünce yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşma programı düzenlendi.
Şehitler Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı'nın da katıldığı programda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Program sonunda müftü Avcı, vatandaşlarla sohbet etti.
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