Mersin'de yangın çıkan 2 evde hasar oluştu
Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde yangın çıkan 2 evde hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde yangın çıkan 2 evde hasar oluştu.
Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi'ndeki evin 2. katında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi'ndeki N.Y'ye ait evde çıkan yangına da müdahale eden ekipler alevleri söndürdü.
Evlerde, yangınlar nedeniyle hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.