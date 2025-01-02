Mersin'de 85 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 85 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 85 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, Silifke ve Mut ilçelerinde kaçak üretim yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 85 litre sahte içki ve 240 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.
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