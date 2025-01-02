Kaymakam Topsakaloğlu, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Kaymakam Topsakaloğlu, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinde destan yazanları saygı, rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Kurtuluş Savaşı'nda milletin, imkansızlıklar içerisinde gücünü dünyaya gösterdiğini anlatan Topsakaloğlu, "Bağımsızlık destanı yazan Mersinliler, varoluş mücadelesinde milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün davranmayacağını herkese ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

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