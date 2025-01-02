Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı'dan Regaip Kandili mesajı

Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avcı, mesajında, İslam aleminin Regaip Kandili ve üç aylarını tebrik etti.

Yapılacak ibadetlerin önemli olduğunu belirten Avcı, "Rabb'im mübarek üç aylarımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin." ifadesini kullandı.