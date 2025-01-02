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        Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı'dan Regaip Kandili mesajı

        Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:15
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        Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı'dan Regaip Kandili mesajı
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        Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Avcı, mesajında, İslam aleminin Regaip Kandili ve üç aylarını tebrik etti.

        Yapılacak ibadetlerin önemli olduğunu belirten Avcı, "Rabb'im mübarek üç aylarımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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