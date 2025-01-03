SOLOTÜRK, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de ekiplere gösteriden dolayı teşekkür etti.

Sunumunu Hava Piyade Üsteğmen Alper Şen'in yaptığı gösteride, sesi Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Bölükbaşı koordine etti.

Mersin semalarında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından yapılan gösteriyi, alandan Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir yönetti.

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