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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:36
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 9 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, Fenerbahçe 36 puanla 2. sırada bulunuyor.

        Hatay ekibinde kırmızı kart cezalısı Cengiz Demir ve sarı kart cezalıları Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo ve Recep Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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