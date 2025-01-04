Mersin'de "3. Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı

Etkinlikte, tiyatro, konser ve söyleşilerin de yer alacağını ifade eden Kara, herkesi fuara beklediklerini kaydetti.​​​​​​​

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 10 gün sürecek etkinliğe 70 yayınevi ile 20 yazar ve şairin katılacağını belirtti.

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