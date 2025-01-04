Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Bozyazı'da temaslarda bulundu

Daha sonra Bozyazı İlkokulu'nda yaptırılan halı sahanın açılışına da katılan Durmuş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Burada düzenlenen programda Durmuş, kursiyerlerce yapılan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

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