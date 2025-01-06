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        Çimsa ÇBK Mersin'de başantrenör Victor Lapena dönemi sona erdi

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çimsa ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:05
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        Çimsa ÇBK Mersin'de başantrenör Victor Lapena dönemi sona erdi
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çimsa ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl mayıs ayında takımın başına getirilen İspanyol Lapena ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet alan Mersin ekibi, 23 puanla 4. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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