Çimsa ÇBK Mersin'de başantrenör Victor Lapena dönemi sona erdi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çimsa ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırdı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çimsa ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl mayıs ayında takımın başına getirilen İspanyol Lapena ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet alan Mersin ekibi, 23 puanla 4. sırada bulunuyor.
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