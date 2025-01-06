Çimsa ÇBK Mersin'de başantrenör Victor Lapena dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl mayıs ayında takımın başına getirilen İspanyol Lapena ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

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