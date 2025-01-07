Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 7 zanlı tutuklandı
Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramada, suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
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