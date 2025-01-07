Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 7 zanlı tutuklandı

        Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 7 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerindeki aramada, suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Karadeniz sahili için deprem uyarısı!
        Karadeniz sahili için deprem uyarısı!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir!
        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir!
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Çimsa ÇBK Mersin'de başantrenör Victor Lapena dönemi sona erdi
        Çimsa ÇBK Mersin'de başantrenör Victor Lapena dönemi sona erdi
        Mersin'de geçen yıl meydana gelen adli olayların yüzde 94'ü aydınlatıldı
        Mersin'de geçen yıl meydana gelen adli olayların yüzde 94'ü aydınlatıldı
        'Bugün iş dünyasında gelişmek, geliştirmek şart'
        'Bugün iş dünyasında gelişmek, geliştirmek şart'
        Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Mersin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Mersin'de piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü
        Mersin'de piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü