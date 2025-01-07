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        Mersin'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de haklarında 24 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:08
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        Mersin'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Mersin'de haklarında 24 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aranan kişilere yönelik Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde çalışma yapıldı.

        Ekipler, haklarında "yağma" suçundan 24 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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