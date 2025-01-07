Mersin'de 2 firari hükümlü yakalandı
Mersin'de haklarında 24 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Mersin'de haklarında 24 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aranan kişilere yönelik Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde çalışma yapıldı.
Ekipler, haklarında "yağma" suçundan 24 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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