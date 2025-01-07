Mut'ta 570 çiftçiye 17 bin zeytin fidanı dağıtıldı

Programda konuşan Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, çiftçilere destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Yeni yıldan önce ilk zeytin dağıtım törenimizi yapmıştık. Bu da ikinci törenimiz, yaklaşık 20 bin civarı zeytin fidanı dağıtmış olduk." diye konuştu.

Mut Ziraat Odası tarafından Sebze ve Meyve Hali'nde düzenlenen törende, üreticilere zeytin fidanları dağıtıldı.

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