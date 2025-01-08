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        Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:17
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        Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

        Antrenmanda basketbolcular, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, hafta sonu önemli ve kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

        Maçtan galibiyetle dönmek istediklerini kaydeden Sevim, "Özellikle Türkiye Kupası'na girme açısından bu maçta alınacak galibiyetin çok değerli olabileceğini düşünüyoruz. Sonrasında da play-off hedefimiz var. Bu açıdan evimizde oynayacağımız karşılaşmaya da çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Oyunculardan Tevfik Akdamar, maçın öneminin farkında olduklarını belirterek, "İlk hedefimiz olan Türkiye Kupası için çok önemli bir maça çıkacağız. Evimizde kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Kartal Özmızrak da Türkiye Kupası'na katılmak için önemli bir maça çıkacaklarını ve son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade etti.

        Mersin Spor ile Bahçeşehir Koleji, 12 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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