Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Antrenmanda basketbolcular, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Maçtan galibiyetle dönmek istediklerini kaydeden Sevim, "Özellikle Türkiye Kupası'na girme açısından bu maçta alınacak galibiyetin çok değerli olabileceğini düşünüyoruz. Sonrasında da play-off hedefimiz var. Bu açıdan evimizde oynayacağımız karşılaşmaya da çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, hafta sonu önemli ve kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Oyunculardan Tevfik Akdamar, maçın öneminin farkında olduklarını belirterek, "İlk hedefimiz olan Türkiye Kupası için çok önemli bir maça çıkacağız. Evimizde kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal Özmızrak da Türkiye Kupası'na katılmak için önemli bir maça çıkacaklarını ve son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade etti.