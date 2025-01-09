Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, ABD'li David Efianayi'yi transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu David Efianayi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Galatasaray'da forma giyen Efianayi ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Efianayi'nin, geçen sezon 30 maçta 595 sayı kaydettiği bilgisi verilen açıklamada, "Anlaşmanın kulübümüze ve tecrübeli oyuncumuza hayırlı olmasını diler, MSK ailemize hoş geldin diyerek zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini ve başarılarımızı hep birlikte kutlamayı temenni ederiz." denildi.