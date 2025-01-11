Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 518 gram sentetik uyuşturucu, 264 tabanca fişeği, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 bin 600 lira, 3 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 av tüfeği ile tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.