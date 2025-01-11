Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 518 gram sentetik uyuşturucu, 264 tabanca fişeği, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 bin 600 lira, 3 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 av tüfeği ile tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.