Mersin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kepek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kepek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
F.E yönetimindeki kepek yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırdaki kepeğin yola saçılması nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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