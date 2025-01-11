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        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kepek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:25
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        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kepek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        F.E yönetimindeki kepek yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tırdaki kepeğin yola saçılması nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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