Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Alper Gökçebel
Mersin Spor: Cobbs 15, Pineiro 7, Emre Tanışan 10, Cruz 14, Kairys 4, Olaseni 11, Efianayi 11, Kartal Özmızrak, Simmons, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdamar
Bahçeşehir Koleji: Smith 13, Şehmus Hazer 13, Odiase 11, Furkan Korkmaz 5, Cavanaugh 11, Furkan Haltalı 6, Simonovic 3, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Bouteille 3
1. Periyot: 17-14
Devre: 30-33
3. Periyot: 51-58
MERSİN
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