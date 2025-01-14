Mersin'de 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Uygulama noktasında durdurulan bir otomobildeki detaylı incelemede 40 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kente silah getireceği belirlenen şüphelileri takibe aldı.

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