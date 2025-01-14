Hatayspor'da teknik direktörlüğe Murat Şahin getirildi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin ve Başkan Vekili Serdal Şahutoğlu, Şahin ile bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaştı.

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