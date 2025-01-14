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        Hatayspor'da teknik direktörlüğe Murat Şahin getirildi

        Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:39 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:39
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        Hatayspor'da teknik direktörlüğe Murat Şahin getirildi
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin ve Başkan Vekili Serdal Şahutoğlu, Şahin ile bir araya geldi.

        Görüşmede Şahin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

        Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle son 2 maçına sportif direktör Yılmaz Bal'ın yönetiminde çıkmıştı.

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