Mersin'de bitkin halde bulunan atmaca yavrusu koruma altına alındı
Mersin'in Toroslar ilçesinde bitkin halde bulunan atmaca yavrusu koruma altına alındı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde bitkin halde bulunan atmaca yavrusu koruma altına alındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ata Eğitim Merkezi personeli bitkin halde atmaca yavrusu buldu.
Su verilen kuş, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Koruma altına alınan atmaca, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.
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