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        Mersin'de bitkin halde bulunan atmaca yavrusu koruma altına alındı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde bitkin halde bulunan atmaca yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:40
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        Mersin'de bitkin halde bulunan atmaca yavrusu koruma altına alındı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde bitkin halde bulunan atmaca yavrusu koruma altına alındı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ata Eğitim Merkezi personeli bitkin halde atmaca yavrusu buldu.

        Su verilen kuş, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Koruma altına alınan atmaca, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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