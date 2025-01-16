Mersin'de silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde elindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen kişinin yakalanmasın için çalışma başlatıldı.

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