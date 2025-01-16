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        Mersin'de silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Mersin'de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:40
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        Mersin'de silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
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        Mersin'de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde elindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen kişinin yakalanmasın için çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

        Zanlının ikametindeki aramada, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 112 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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