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        Mersin'de bir kişi traktörün sürücü koltuğunda ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, traktörün sürücü koltuğunda bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:16
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        Mersin'de bir kişi traktörün sürücü koltuğunda ölü bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, traktörün sürücü koltuğunda bir kişi ölü bulundu.

        Damlama Mahallesi'nde traktörün sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Cengiz Canpolat (60) olduğu belirlenen kişinin, av tüfeğiyle vurulması sonucu öldüğü tespit edildi.

        Ceset, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Canpolat'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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