Mersin'de bir kişi traktörün sürücü koltuğunda ölü bulundu

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Cengiz Canpolat (60) olduğu belirlenen kişinin, av tüfeğiyle vurulması sonucu öldüğü tespit edildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Damlama Mahallesi'nde traktörün sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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