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        Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı

        Mersin'de, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız deniz aracı (İDA) OKHAN'ın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:26
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        Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı
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        Mersin'de, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız deniz aracı (İDA) OKHAN'ın tanıtımı yapıldı.

        Mezitli ilçesindeki Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğine, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.

        Vali Pehlivan ve diğer katılımcılar, OKHAN'ı inceledi, özelliklerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Etkinlikte, OKHAN'ın deniz üzerindeki gösterisi izlendi.

        - "OKHAN, teknolojik olarak yerli ve milli bir üretimdir"

        Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, OKHAN'ın ihracata hazır bir İDA olduğunu söyledi.

        Geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Kayacı, "OKHAN, teknolojik olarak yerli ve milli bir üretimdir. Aracımızın testleri Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığında devam ediyor. Tam otonom olarak çalışan aracımız hedefine ulaşabilmesi için önüne çıkan engelleri yapay zekayla algılayıp rotasını değiştirme özelliğine sahip. Hedefimiz, dünyada İHA'larda yakaladığımız başarıyı İDA'larda da ihracat yaparak Türkiye'nin adını duyurmak." diye konuştu.

        Etkinliğin ardından Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'ye tablo hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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