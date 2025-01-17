Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

        Adana, Mersin'in ve Osmaniye'nin ilçelerinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı
        ABONE OL

        Adana, Mersin'in ve Osmaniye'nin ilçelerinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen törenlerde, 3 bin 326 öğrenci karne veya gelişim raporlarını aldı.

        Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, eğitim öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, tüm öğrencilere ve öğretmenlere emekleri için teşekkür etti.

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

        Kaymakam Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ile Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Dolu, eğitim öğretim yılının birinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Tapsız da öğrencilerin tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak değerlendirmesini istedi.

        Saimbeyli ilçesinde de Kaymakam Emre Açar, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, başarılı bir dönem geçiren 15 öğrenciye yapay zeka destekli karne hediyesi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı
        Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı
        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sür...
        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sür...
        Birlikte yaşadığı kadını döven sanık: Öldürmek gibi bir kastım yoktu
        Birlikte yaşadığı kadını döven sanık: Öldürmek gibi bir kastım yoktu
        Mersin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Mersin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Bozyazı'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bozyazı'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı