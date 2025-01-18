Silifke'de TEMAD'a bağışlanan gayrimenkul için tören düzenlendi

Derneğe yeni üye olan kişilere rozet takılan törene, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca da katıldı.

Sosyal tesis olarak kullanılacak bina için tapu teslim töreni düzenlendi.

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