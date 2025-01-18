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        Mersin'de bir kişi tartıştığı zanlı tarafından silahla öldürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 23:39 Güncelleme: 18.01.2025 - 23:39
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        Mersin'de bir kişi tartıştığı zanlı tarafından silahla öldürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde, Mikail Kılınç ile bir zanlı arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda söz konusu zanlı, Kılınç'a tabancayla ateş açtı.

        Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede Kılınç'ın öldüğü belirlendi.

        Kılınç'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Zanlı ise polis merkezine giderek teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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