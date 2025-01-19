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        Gençlik merkezi sayesinde okçulukla tanışan Furkan, milli takıma girmeyi hedefliyor

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de müftülük bünyesindeki gençlik merkezi sayesinde okçulukla tanışan 15 yaşındaki Furkan Duran, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme hedefiyle çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:20
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        Gençlik merkezi sayesinde okçulukla tanışan Furkan, milli takıma girmeyi hedefliyor
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de müftülük bünyesindeki gençlik merkezi sayesinde okçulukla tanışan 15 yaşındaki Furkan Duran, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme hedefiyle çalışıyor.

        Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yıl önce Mezitli Müftülüğüne bağlı Mustafa Şahin Camisi Eğitim ve Gençlik Merkezince açılan okçuluk kursuna başlayan Furkan, 50 öğrencinin katıldığı antrenmanlarda kısa zamanda kendini geliştirdi.

        Furkan'ın okçulukta yetenekli olduğunu fark eden imam-hatip Abdülkadir Koçar, öğrencisini birçok milli sporcu yetiştiren Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü antrenörü Aytekin Ataş'a yönlendirdi. Kulüp bünyesinde idmanlara çıkan Furkan, 23-27 Mayıs 2023'te Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

        Katıldığı yerel ve bölgesel turnuvalarda 10 madalya kazanan genç okçu, çalışmalarını antrenör Ataş yönetiminde sürdürüyor.

        - "Mete Gazoz'u örnek alıyorum"

        Furkan Duran, AA muhabirine, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi.

        Okçuluğu çok sevdiğini dile getiren Furkan, "Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum. En büyük isteğim milli takıma girip, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde etmek. Disipliniyle öne çıkan milli sporcu Mete Gazoz'u örnek alıyorum. Onun gibi ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.

        Antrenör Aytekin Ataş da Furkan'ın gelecek vadettiğini belirterek, "Bize ilk geldiğinde Furkan'a birkaç ok atışı yaptırdık ve gerçekten yetenekli olduğunu gördük. En son Okul Sporları Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu. İl düzeyindeki yarışmalarda da çok sayıda derece elde etti." diye konuştu.

        - "Bizim için büyük gurur kaynağı"

        İmam-hatip Abdülkadir Koçar da camiye gelen gençleri spora yönlendirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Furkan bizim için büyük gurur kaynağı. Camide yetişen bir gencimizin Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılmasını istiyoruz. Camide çocuklarla hem namaz kılıyoruz hem de birçok sportif ve kültürel etkinlik düzenliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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