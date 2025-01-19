Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 13:31 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

        Altaylılar Mahallesi'ndeki ikamette Tuğba Bilgen'in (41) hareketsiz yattığını gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, Bilgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Bilgen'in cenazesi morga kaldırıldı.

        Bilgen'in, Tarsus Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu'nda öğretmenlik yaptığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Yoon resmen tutuklandı
        Yoon resmen tutuklandı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!

        Benzer Haberler

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Gençlik merkezi sayesinde okçulukla tanışan Furkan, milli takıma girmeyi h...
        Gençlik merkezi sayesinde okçulukla tanışan Furkan, milli takıma girmeyi h...
        Mersin'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mersin'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mersin'de bir kişi tartıştığı zanlı tarafından silahla öldürüldü
        Mersin'de bir kişi tartıştığı zanlı tarafından silahla öldürüldü
        Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası, Mersin'de başladı
        Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası, Mersin'de başladı
        Sokakta tabancayla öldürüldü
        Sokakta tabancayla öldürüldü