Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde geçen yıl 167 bin 598 poliklinik hizmeti verildi
Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde geçen yıl 167 bin 598 poliklinik hizmeti sunuldu.
Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde geçen yıl 167 bin 598 poliklinik hizmeti sunuldu.
Merkezden yapılan açıklamada, 7'si uzman 41 diş hekimin görev yaptığı merkezde 42 diş ünitesinde vatandaşlara kesintisiz hizmet verildiği belirtildi.
Açıklamada, geçen yıl 167 bin 598 poliklinik hizmeti verildiği, 33 bin 984 sabit protez, 3 bin 637 hareketli protez, 12 bin 361 kanal tedavisi, 31 bin 186 diş çekimi, 50 bin 565 dolgu,16 bin 420 periapikal röntgen, 45 bin 944 panoromik röntgen işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.
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