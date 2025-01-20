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        Mersin'de yanan kamyonete beton mikseri müdahale etti

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:15
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        Mersin'de yanan kamyonete beton mikseri müdahale etti
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü.

        Hal Mahallesi'nde yol alan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bir süre trafikte seyredip uygun bir bölgede aracını park eden sürücü, araçtan inerek çevredekilerden yardım istedi.

        Bu sırada bölgeden geçen beton mikseri, kamyonetin önünde durarak yangına müdahale etti. Mikserin tankından tazyikli su sıkılarak yangın söndürüldü.

        Öte yandan, alev alan kamyonetin trafikteki seyri ve beton mikserinden sıkılan suyla yangının söndürülmesi, vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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