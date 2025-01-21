Silifke'de Çocuk Festivali başladı
Silifke Belediyesince yarıyıl tatilindeki öğrenciler için organize edilen Çocuk Festivali başladı.
Silifke Belediyesince yarıyıl tatilindeki öğrenciler için organize edilen Çocuk Festivali başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göksu Parkı'nda düzenlenen festivalde konser, tiyatro, film gösterisi ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi.
Etkinliklere katılan çocuklar, hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Çocuklarımıza karne hediyesi olarak güzel bir sürpriz hazırladık. Onların eğlenip öğrenebileceği, farklı becerilerini geliştirebilecekleri ve stres atabilecekleri birbirinden güzel etkinlikler hazırladık." ifadesini kullandı.
Festival, 29 Ocak'a kadar ilçe merkezi ve farklı mahallelerde devam edecek.
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