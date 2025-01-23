Silifke Zeyneli Hacı Sanayi Sitesi'nde yollar bakıma alındı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde tahrip olan yollar için başlatılan çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğünce ekiplerince yürütülüyor.

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