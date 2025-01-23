Mersin'de oto yıkamacıda çıkan yangında 1 kişi öldü
Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan oto yıkama dükkanında çalışan kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan oto yıkama dükkanında çalışan kişi hayatını kaybetti.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından işletmeye giren ekipler, geceyi burada geçirdiği öğrenilen işçi Ömer Coşar'ın (43) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Coşar'ın cenazesi, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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