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        Mersin'de oto yıkamacıda çıkan yangında 1 kişi öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan oto yıkama dükkanında çalışan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:05
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        Mersin'de oto yıkamacıda çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan oto yıkama dükkanında çalışan kişi hayatını kaybetti.

        Pınarbaşı Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından işletmeye giren ekipler, geceyi burada geçirdiği öğrenilen işçi Ömer Coşar'ın (43) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Coşar'ın cenazesi, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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