Mersin'de 27 firari hükümlü yakalandı

Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 27 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 713 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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