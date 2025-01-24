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        Mersin'de inşaatın 8. katından düşen işçi öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, inşaat halindeki binanın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:39 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:12
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        Mersin'de inşaatın 8. katından düşen işçi öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, inşaat halindeki binanın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Ayaş Mahallesi Yılmazoğlu Sokak'taki 9 katlı inşaatın 8. katında çalışan Suriye uyruklu şap ustası M.Ş.H, dairenin pencere kısmındayken dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, M.Ş.H'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İşçinin cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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