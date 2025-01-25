Mersin'de 4 iş yerine 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası uygulandı

Mersin'de umuma açık mekan uygulamasında 4 iş yerine 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa, hamam ve kafelere yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile maliye personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 4 işletmede "kapalı alanda tütün mamulleri tüketimi" saptanırken, 10 kişinin de kayıtsız çalıştırıldığı tespit edildi.

Söz konusu 4 iş yerine 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası verildi.