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        Mersin'de "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası" sona erdi

        Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 26.01.2025 - 21:55
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        Mersin'de "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası" sona erdi
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        Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası" sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübünce (MEMTEK) organize edilen turnuva, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Türkiye, Rusya, Irak, Ukrayna, İran ve Suriye'den 24'ü kadın 200 veteran tenisçinin katıldığı turnuvanın ikinci gününde final müsabakaları yapıldı.

        Sporcular, turnuvada başarılı olabilmek için mücadele etti.

        Turnuvanın son gününde çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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