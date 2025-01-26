Mersin'de "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası" sona erdi

Sporcular, turnuvada başarılı olabilmek için mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübünce (MEMTEK) organize edilen turnuva, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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