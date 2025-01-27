Mersin'de bir kişi dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldürdü

H.A'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre Kültür Mahallesi'nde oturan Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen torunları H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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