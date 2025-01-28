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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke'de ziyaretlerde bulundu

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:00
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke'de ziyaretlerde bulundu
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Programı kapsamında Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ile görüşen Pehlivan, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Pehlivan, Silifke'nin tarihi konakları ve köy evlerinin maketlerinin yer aldığı Kaymakamlıktaki sergiyi gezdi.

        Daha sonra esnafı gezen Vali Pehlivan, sohbet ettiği gençlere kitap, çocuklara da oyuncak verdi.

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