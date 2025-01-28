Mersin'de dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Polis ekiplerince yakalanan H. Ateş'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edilmişti.

Mut ilçesinde dün Kültür Mahallesi'nde dedesi ve büyükannesinin evine giden H. Ateş arasında tartışma çıkmış dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçmıştı.

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