Mersin'de kablo çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin üst aramasında ve araçlarında 200 metre kablo ile 2 demir makası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesindeki bir bölgede bakır kablo keserken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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