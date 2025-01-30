Mersin'de firari 21 şüpheli tutuklandı 7 hükümlü cezaevine gönderildi
Mersin'de jandarma ekiplerince yakalanan firari 21 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevinde gönderildi.
Mersin'de jandarma ekiplerince yakalanan firari 21 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevinde gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekiplerin 1 haftalık çalışmasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 firari hükümlü yakalandı.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 720 şüpheliyi de gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 7 hükümlü de cezaevine gönderildi.
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