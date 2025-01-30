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        Mersin'de firari 21 şüpheli tutuklandı 7 hükümlü cezaevine gönderildi

        Mersin'de jandarma ekiplerince yakalanan firari 21 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevinde gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:42
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        Mersin'de firari 21 şüpheli tutuklandı 7 hükümlü cezaevine gönderildi
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        Mersin'de jandarma ekiplerince yakalanan firari 21 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevinde gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekiplerin 1 haftalık çalışmasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 720 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 7 hükümlü de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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