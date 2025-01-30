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        Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

        Mersin'de, "sazan sarmalı" yöntemiyle nakliye firmasını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:57
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        Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de, "sazan sarmalı" yöntemiyle nakliye firmasını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir nakliye firmasını dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Söz konusu olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin, farklı kentlere götürülmesi gereken televizyon ve beyaz eşya yüklü 2 tırı, yüklenici firma ve şoförlerle iletişime geçerek "sazan sarmalı" yöntemiyle Mersin'e yönlendirdiği tespit edildi.

        Kente getirilen eşyaların, farklı noktalarda nakliye araçlarına yüklenerek bir depoya konulduğu belirlendi.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından depoya düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Depolarda yapılan aramalarda, çok sayıda beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi.

        Öte yandan, eşyaların yüklendiği nakliye araçlarının kent trafiğinde ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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